Joven es asesinado la mañana de este domingo en Cieneguita de Limón

Imagen con fines ilustrativos. Joven fue encontrado sin vida la mañana de este domingo en Cieneguita de Limón.

Un joven de 22 años de apellido Avilés fue asesinado minutos antes de las 8 de la mañana de este domingo en Cieneguita de Limón. Las autoridades localizaron el cuerpo cerca de las vías del tren que cruzan esa localidad.

Fuentes policiales comentaron a La Nación que agentes de la Fuerza Pública estuvieron patrullando la zona durante la mañana de este domingo cuando escucharon disparos. De inmediato revisaron la zona, pero no encontraron nada sospechoso.

No obstante, cerca del cruce de Cieneguita, algunos peatones se acercaron a los agentes y advirtieron sobre el hallazgo de un cuerpo tirado sobre una bicicleta. Cuando las autoridades, el joven ya había fallecido.

Los policías notaron que la víctima, de apellido Avilés, tenía aparentes impactos de bala que le habrían causado la muerte.

Al parecer, al lugar de los hechos llegaron familiares del joven quienes lo identificaron.

Se desconoce si las autoridades lograron detener a algún sospechoso del crimen.

