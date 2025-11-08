OIJ da detalles sobre homicidio ocurrido cerca del cementerio de Desamparados a plena luz del día

Hombre asesinado a balazos cerca del cementerio de Desamparados.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) suministró detalles sobre el asesinato ocurrido la tarde del viernes, a plena luz del día, cerca del cementerio de Desamparados, en San José.

Dos gatilleros a bordo de una motocicleta fueron los responsables del homicidio. La víctima fue un hombre de apellido Espinoza de 31 años, quien viajaba abordo de un vehículo cuando fue atacado.

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte del hecho por medio del sistema 911 alrededor de las 2:40 p. m.

Dos sujetos abordo de una moto alcanzaron el vehículo y le dispararon a Espinoza en varias ocasiones, para inmediatamente después darse a la fuga.

La víctima falleció en el sitio del ataque.

Agentes del OIJ iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del homicidio y dar con los sospechosos.