Hombre asesinado a balazos cerca del cementerio de Desamparados

Hombre es asesinado a balazos cerca del cementerio de Desamparados. (Foto con fines ilustrativos). Archivo/La Nación

La Cruz Roja Costarricense informó de que un hombre, de aproximadamente 31 años, fue asesinado a balazos la tarde de este viernes cerca del cementerio del centro de Desamparados, en San José.

El hecho fue reportado al sistema 911 alrededor de las 2:40 p. m., indicando una agresión con arma de fuego.

La Cruz Roja envió de inmediato una unidad al lugar, donde se confirmó que la víctima no presentaba signos vitales debido a las lesiones sufridas.

Las autoridades policiales se hicieron cargo de la escena para iniciar la investigación correspondiente.