Padre e hijo son las víctimas de balacera que dejó dos fallecidos en La Uruca

Un hombre de 45 años y su hijo de 28 años, son las víctimas del doble homicidio ocurrido la tarde de este lunes en La Uruca.

Los dos sujetos de apellidos Herrera Campos y Herrera Torres, vecinos de Tirrases de Curridabat, fueron asesinados a balazos dentro de un vehículo marca Hyundai color negro que se encontraba estacionado a un lado de la vía en La Uruca, específicamente frente a las instalaciones del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

El Cuerpo de Bomberos reportó que durante un recorrido de rutina, una unidad de emergencias escuchó una serie de disparos hacia un carro estacionado. Al acercarse al automotor se descubrieron dos masculinos con varios impactos de bala por lo que se coordinó con unidades de soporte avanzado.

LEA MÁS: Costa Rica registra cinco homicidios en menos de 24 horas; tres ocurrieron en riñas

Por su parte, la Cruz Roja informó de que la alerta de este incidente ingresó a las 3:39 p.m. de este lunes. Al llegar al lugar se abordó a los dos hombres que fueron declarados fallecidos en el lugar.

Fuentes policiales indican que los disparos provinieron desde una motocicleta sin placas.

No se descarta que los homicidios estén asociados a ajustes de cuentas pues a las víctimas no les robaron nada. La primera hipótesis de investigación sugiere posibles disputas entre grupos criminales.

El padre, Herrera Campos, era casado y padre de seis hijos; mientras que Herrera Torres era soltero y papá de dos niñas. Con estos homicidios, San José registra 182 homicidios, 41 más con respecto al mismo periodo del año anterior.

A las 6 p. m. en el sitio se reportaba importante congestión vehicular, debido a que la escena quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial, por lo que se recomienda utilizar rutas alternas.

Dos hombres fueron asesinados dentro de este vehículo en La Uruca, en la tarde de este lunes. (Jose Cordero/José Cordero)