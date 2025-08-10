Sucesos

Costa Rica registra cinco homicidios en menos de 24 horas; tres ocurrieron en riñas

Riñas, ataques con arma de fuego y arma blanca marcan una jornada violenta, según el OIJ

EscucharEscuchar
Por Christian Montero

En menos de un día, cuatro hombres y una mujer fueron asesinados en distintos hechos registrados entre la madrugada del sábado y la mañana de este domingo, según reportes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidiosOIJ
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.