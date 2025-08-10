Costa Rica registra cinco homicidios en menos de 24 horas; tres ocurrieron en riñas

En menos de un día, cuatro hombres y una mujer fueron asesinados en distintos hechos registrados entre la madrugada del sábado y la mañana de este domingo, según reportes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En Purral de Goicoechea, poco después de la medianoche del domingo, un joven de 27 años de apellido Barboza fue atacado con arma de fuego. Presentaba varias heridas en distintas partes del cuerpo y falleció minutos después de ser trasladado a la Clínica de Coronado.

Horas antes, en Santa Eulalia de Atenas, Alajuela, un hombre de 28 años apellidado Mendoza murió tras recibir una herida de arma blanca en el pecho. El ataque se produjo alrededor de las 10:30 p.m. del sábado, luego de una riña dentro de un bar. El presunto agresor se dio a la fuga.

En Alajuelita, a las 4 a.m. del domingo, un hombre de apellido López, de 31 años, murió por heridas de bala en el tórax. El hecho ocurrió dentro de una propiedad privada, donde otra persona, de apellido Ochoa, resultó herida en la mano izquierda. De acuerdo con testigos, uno de los presentes en la reunión sacó un arma de fuego y disparó varias veces.

En Ciudad Cortés, cantón de Osa, un hombre de apellido González, de 45 años, falleció tras recibir una herida de arma blanca en el abdomen. El ataque ocurrió alrededor de las 9 p.m. del sábado, aparentemente por problemas personales. La Policía Administrativa detuvo minutos después a un hombre como sospechoso.

Entre los homicidios más recientes reportados por OIJ, figura el caso de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en un parque infantil en Blanquillo de Oreamuno de Cartago.

Finalmente, a las 8 a.m. del domingo, en la urbanización Blanquillo de Oreamuno, Cartago, una mujer fue encontrada sin vida dentro de un parque infantil. El caso permanece bajo investigación.

El 2024 cerró con una tasa de homicidios de 16,50 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos del OIJ.