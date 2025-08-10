Sucesos

Dos fallecidos en accidentes de tránsito: mujer muere tras choque contra árbol y joven tras colisión en moto

Hechos ocurrieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo

Por Christian Montero y Keyna Calderón

Dos personas perdieron la vida en dos accidentes de tránsito registrados en la provincia de Cartago entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.








