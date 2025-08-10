Dos fallecidos en accidentes de tránsito: mujer muere tras choque contra árbol y joven tras colisión en moto

Dos personas perdieron la vida en dos accidentes de tránsito registrados en la provincia de Cartago entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

En uno de los casos, las autoridades confirmaron la presencia de alcohol en el conductor involucrado, mientras que en otro se investiga esta posibilidad.

El incidente más reciente ocurrió en San Rafael de La Unión, donde dos automóviles colisionaron. Tras el impacto, falleció una mujer de 45 años, de apellidos Martínez Muñoz.

Los hechos se registraron al costado norte del plantel municipal, sobre la autopista Florencio del Castillo, en dirección Cartago-San José, cuando un vehículo impactó por la parte trasera al otro. El afectado, en cuyo automóvil viajaba la víctima, perdió el control y chocó contra un árbol.

La mujer que perdió la vida viajaba como acompañante en el carro accidentado. Foto Facebook. (Facebook/La mujer que perdió la vida viajaba como acompañante en el carro accidentado. Foto Facebook.)

Horas antes, en el sitio conocido como La Puente, en Santiago de Paraíso, Cartago, se reportó otro accidente mortal.

Un motociclista colisionó contra un vehículo cuyo conductor inicialmente se dio a la fuga, pero fue detenido a unos 500 metros del lugar después de que se le estallara una llanta.

En este caso se investiga si hubo consumo de alcohol. El chofer del automóvil fue remitido a la fiscalía de Cartago.

El fallecido, de apellidos Rodríguez Sanabria, tenía 23 años y residía en Birrisito.