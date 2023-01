‘Era de los muchachos más tranquilos, muy respetuoso y educado’, rememoró papá de joven asesinado en asalto en Cartago

Derek Josué Montenegro Granados, de 20 años, vivía en Palomo de Orosi, Paraíso, Cartago estudiaba en el colegio nocturno de ese cantón y es recordado por sus familiares como un muchacho tranquilo, educado y que se dedicaba, como cualquiera de su edad, a tener sus amistades y salir los fines de semana.

Precisamente, en una de esas salidas perdió la vida el pasado sábado, atacado a puñaladas en medio de un asalto en vía pública. Los agentes judiciales informaron que los hechos ocurrieron cuando Montenegro y un acompañante se encontraban en una motocicleta en Orosi, momento en que fueron interceptados por dos sujetos en bicicletas quienes, al parecer, se abalanzaron sobre ellos e hirieron a la víctima.

Carlos Montenegro, el padre del veinteañero, relató que su hijo no tenía problemas con nadie y era uno de los muchachos más tranquilos del barrio, no andaba con muchas juntas y ‘mucho menos’ se involucraba en escándalos o problemas.

Joven asesinado en asalto en Orosi tenía 20 años

“Él ahí andaba en lo suyo, tranquilo, en la casa era super respetuoso, muy educado y sereno. Si era bastante callado, por lo menos en la casa, pero no puedo decir que él fue malcriado o irrespetuoso. No sé qué pasaría porque si yo le dijera que era bandido o problemático, pero no era así, entonces eso es lo que más me tiene a mí afectado”, contó el progenitor.

Derek Montenegro de 20 años murió asesinada de varias puñaladas en medio de un supuesto asalto en Orosi, Cartago. (Foto cortesía de la familia)

Derek era el tercero de cuatro hijos y entre sus pasiones estaba todo lo relacionado a actividades al aire libre, como ir al río a nadar, caminar por senderos en la montaña, acampar, pescar, y salir en motocicleta con sus papá a conocer lugares nuevos como parques nacionales.

Otra de sus pasatiempos era ver partidos de baloncesto y practicarlo como aficionado de vez en cuando junto a uno de sus hermanos mayores.

Algo no calza para el papá de Derek

Montenegro recalcó que le sorprende lo sucedido, pues hasta donde sabe y le contaron los lugareños, al llegar los tipos que asesinaron a su hijo sus otros amigos lo habían dejado solo y tras un supuesto enfrentamiento ocurrió el fatal desenlace.

“Que yo sepa él no tenía problemas con alguien para nada, lo que pasa es que estas juventudes no son como los tiempos de antes que más allá de un ‘me cae mal fulano’ no pasaba, ahora tienen problemas serios, se traen sus traidos y demás, pero más allá de eso no”, explicó.

Entre las pertenencias que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) devolvió a don Carlos está el celular de Derek que, según dice, le parece ‘ilógico’ que no lo dejaran como evidencia para la investigación, por la cantidad de información que almacenan estos dispositivos y que podría involucrar en alguna conversación o mensaje, al responsable del homicidio.

Entre las pasiones de Derek Montenegro, el joven asesinado en Orosi de Cartago, estaba ir a la montaña y practicar actividades al aire libre. (Foto cortesía de la familia)

“Es un problema a nivel nacional, no sé si es el Gobierno o el sistema de seguridad que tenemos o es el mismo pueblo que permite a veces tantas cosas, pero sí hace falta un poco más de compromiso por parte de las autoridades, especialmente las de investigación que creo que es la que está un poquito atrás”, comentó Montenegro.

“Ellos a mí nunca me contactaron, yo fui el que acerqué al OIJ de Cartago, traté de comunicarme con la gente que lleva a cabo la investigación pero no fue posible; sin embargo, uno de los funcionarios me dio el correo del agente y le he estado escribiendo pero no me ha contestado”, enfatizó.

Hasta el momento la Policía Judicial no ha informado si se identificó a un sospechoso del asesinato o si se detuvo a alguna persona relacionada al suceso.

‘Tu muerte no quedará impune’, promete novia de joven asesinado en San Pedro

Caso reciente Copiado!

El caso de Derek se suma al de Keylor Gamboa Muñoz otro joven que murió hace menos de un mes en un intento de asalto en barrio Pinto de San Pedro, en Montes de Oca de San José, la madrugada del lunes 26 de diciembre.

Los hechos ocurrieron a eso de las 12:45 a. m. en plena vía pública. El OIJ indicó que el joven caminaba por la acera acompañado de su novia cuando se detuvieron en una parada de autobús y fueron sorprendidos por un sujeto que intentó asaltarlos.

Tras el ataque hubo un forcejeo entre Gamboa y el delincuente, y el muchacho resultó con una herida de arma blanca en el cuello y el criminal con otra herida en el pecho. Además, la pareja del joven también resultó herida.

En Costa Rica asaltan a una persona cada hora. Solo en el 2022 se registraron más de 7.500 asaltos a ciudadanos en las calles, según estadísticas del OIJ, casi la mitad han ocurrido en San José, principalmente en los cantones de Goicoechea, Desamparados y los distritos del casco central capitalino.

En Costa Rica asaltan a una persona cada hora