Dos hombres detenidos por disparar en plena vía pública durante la madrugada en Cartago

A las 5:40 a. m., dos sospechosos que circulaban en un vehículo por el cantón central de Cartago se pusieron a disparar en plena calle

Por Roger Bolaños Vargas
Estos fueron los dos sujetos detenidos por disparar en el centro de Cartago. (MSP/MSP)







