Dos hombres detenidos por disparar en plena vía pública durante la madrugada en Cartago

Estos fueron los dos sujetos detenidos por disparar en el centro de Cartago.

Dos hombres jóvenes fueron detenidos la madrugada de este domingo 9 de noviembre por disparar un arma en plena vía pública, esto en el cantón central de Cartago, cerca de la urbanización Manuel de Jesús Jiménez.

El Ministerio de Seguridad recibió el reporte del incidente a las 5:40 de la mañana de este domingo. Según los denunciantes, dos sujetos a bordo de un vehículo estaban realizando detonaciones de un arma de fuego en plena calle.

Oficiales de la Fuerza Pública llegaron al lugar para buscar a los sospechosos. Cuando localizaron el vehículo descrito, hicieron la señal de parada pero el conductor la desobedeció e intentó darse a la fuga.

Luego de una persecución, el automóvil sospechoso fue interceptado por las autoridades en las cercanías de la delegación policial.

El conductor del vehículo era un hombre de apellido Rivera, que portaba en su pantaloneta una pistola calibre 9 milímetros con el número de serie limado, lo cual es ilegal.

Además, dentro del auto fueron localizadas varias municiones.

Por orden del fiscal de guardia, todas las evidencias fueron decomisadas, mientras que Rivera fue remitido a la Fiscalía de Cartago.