Discusión termina con un muerto y un detenido en Limón

Crimen ocurrió la madrugada de este lunes

Por Yeryis Salas
15 de julio del 2025. Barrio González Lahman. 18:00 hrs. El OIJ en coordinación con la Fuerza Pública realiza la recolección de indicios en la escena del crimen de un homicidio ocurrido en el barrio González Lahman estar tarde a las 4:15 minutos. En la escena fueron capturados dos sospechosos y decomisadas dos armas de fuego. En la foto: Autoridades del OIJ y la Fuerza Púbica investigan la escena del crimen. Foto: Albert Marín
El fallecido tenía 43 años. Imagen con fines ilustrativos. (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)







