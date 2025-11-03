Discusión termina con un muerto y un detenido en Limón

Una discusión culminó con un homicidio por arma de fuego y un sospechoso detenido, la madrugada de este lunes en Limón.

El hecho ocurrió cerca de las 12:20 a. m., indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según la versión preliminar, un hombre de apellido Moraga, de 43 años, estaba en una casa donde llegó otro sujeto, en apariencia de apellido Angulo y de 50 años. Empezaron a conversar y luego a discutir, momento en que Angulo habría sacado un arma y le habría disparado a Moraga en la ingle.

El herido fue trasladado al Hospital Tony Facio, de Limón, donde fue declarado fallecido minutos después de su ingreso.

Entre tanto, los oficiales lograron detener a Angulo, quien fue remitido al Ministerio Público.

