Cuerpo hallado en río Térraba sería de taxista informal desaparecido desde la semana anterior

Desde el pasado viernes 23 de agosto, familiares y amigos de Gustavo Adolfo Agüero Matamoros empezaron a buscarlo sin descanso. El rastro de este hombre de 43 años, padre de una adolescente de 16 años, se perdió desde ese día, cuando terceros lo contactaron para realizar un viaje desde Pérez Zeledón hasta Buenos Aires de Puntarenas.

Este lunes, luego de tres días de la desaparición, grupos de rescate de San Isidro de El General, como Brigada de Rastreo, Rescate Alpha y PZK9, se unieron para buscar al taxista informal en el cantón de Buenos Aires y alrededores. Sin embargo, durante la tarde, un hombre que se desplazaba cerca del río Térraba, en Buenos Aires, ubicó a la orilla del cauce un cuerpo desnudo y “en avanzado estado de descomposición” y alertó a las autoridades.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegó al lugar para recolectar evidencia y trasladar el cadáver a la Morgue Judicial. En una fotografía que circula en redes sociales es visible un cuerpo bocabajo, sin prendas y únicamente con unas tenis de color negro y blanco.

Agüero utilizaba un vehículo marca Hyundai Accent 2008 con matrícula BLQ703 para realizar sus viajes, que aún no ha sido encontrado.

Gustavo Adolfo Agüero Matamoros, de 43 años, es un taxista informal. Foto: OIJ

Tenis hacen presumir que se trata de Gustavo

A pesar de que hay indicios que apuntan a que el cuerpo en el río es el de Gustavo Agüero, los familiares y allegados están a la espera de los exámenes forenses para confirmar la dura noticia.

Esteban Víquez Umaña, amigo cercano del taxista, cree que hay muchas posibilidades de que sea Agüero, pues recientemente fueron a San José y el taxista aprovechó para comprarse unas tenis “nike negras muy bonitas”, similares a las que tenía el cadáver.

Víquez aseguró que su amigo era una persona trabajadora y, en varios años de conocerlo, nunca supo que tuviera problemas con alguien.

“Hay muchas personas que dicen cosas que no son, yo tengo años de conocer a Gustavo y él era tranquilo, humilde, si podía ayudaba y no se metía con nadie, incluso sé que no le gustaban los problemas, no son venganzas o temas de dinero, porque la mamá siempre le ha ayudado, sino estoy yo. Al final todos estamos para ayudarle”, dijo Víquez.

Antes de desaparecer Agüero estuvo conversando con dos motociclistas. Foto: Tomada de Facebook.

Un video de seguridad captó el pasado 23 de agosto a Agüero a las 6:28 p. m. cerca de dos motociclistas en la vía pública. Ellos montan sus motocicletas, el taxista sube a su vehículo y se van en una misma dirección. Esa fue la última vez que lo vieron con vida.

Las autoridades judiciales están investigando si estos dos motociclistas, uno de ellos con un bolso para repartir comidas, tienen vínculo con la desaparición de Agüero.

“Algo salió mal, nosotros no sabemos qué pasó y tampoco vamos a buscar a alguien para ver qué fue lo que pasó, de eso se encargará el Organismo de Investigación Judicial, pero sí queremos justicia”, señaló el amigo.

En este momento, los agentes judiciales desarrollan la investigación y solicitan a las personas que tengan información sobre este caso que la comuniquen de manera confidencial a la línea 800-8000-645 del OIJ.