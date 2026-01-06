Crímenes

Cubierto de barro y huyendo por bananera: vea imagen exclusiva de cómo cayó presunto líder extorsivo de Matina

Sujeto detenido es vinculado a banda dedicada a la extorsión y cobro de “tributos” a comercios en Matina

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero

Cubierto de barro, exhausto y oculto en medio de una bananera, así fue detenido la madrugada de este martes un hombre señalado por las autoridades como el presunto líder de una banda dedicada a la extorsión de comercios en distrito de Batán, cantón de Matina, en Limón.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banda extorsiva en MatinaCobro de tributos LimónExtorsión a comerciosOIJ Matina allanamientosLíder banda extorsión detenido
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.