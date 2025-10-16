Caso Ligia Faerron: Esto informó el Juzgado Penal de San Carlos sobre el sospechoso de asesinarla

La empresaria Ligia Faerron fue hallada sin vida en una finca en Javillos, en Florencia de San Carlos.

La indagatoria a un hombre de apellidos González López, sospechoso de asesinar a la empresaria Ligia Zulema Faerron Jiménez, ya concluyó. Y también concluyeron otras diligencias previas a la audiencia de medidas cautelares contra el sujeto, de 29 años.

Precisamente, este viernes se conocerá, en el Juzgado Penal de San Carlos, si le impone o no prisión preventiva por el hecho que le imputa la Unidad de Género del Ministerio Público en esa localidad.

Durante la mañana de este jueves, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó nuevos detalles sobre el homicidio de Faerron Jiménez, de 53 años, desaparecida en San Carlos, cuyo cuerpo fue localizado en una finca en Javillos de Florencia este miércoles.

Zúñiga indicó que Faerron tenía un tatuaje bastante particular en la pierna izquierda que ayudó en su identificación. “Era un diseño estilo tribal que bajaba casi desde la rodilla hasta el empeine e incluía la pantorrilla”, detalló el jerarca.

El rastro de Ligia Zulema se perdió desde el 26 de setiembre pasado y su cuerpo fue localizado 18 días después, en la finca de Javillos, a 22 kilómetros de su casa, ubicada en barrio San Juan de Ciudad Quesada.

El director confirmó que cuando encontraron el cuerpo, aún tenía puesto un reloj “como de oro y unas calcetas”. Pese al tiempo transcurrido, estaba muy conservado y descartó que alguien intentara calcinarlo.

Por este caso, el martes fueron detenidas tres personas. El principal sospechoso del crimen es un hombre de apellidos González López, de 29 años y dos vecinas de la víctima, una madre y su hija, apellidadas Linares Rodríguez, de 70 años, y Monterrey Linares, de 44 años, por presuntamente haber ocultado información de interés sobre el caso.

Las mujeres quedaron libres el miércoles, pero continuarán apegadas al proceso penal.