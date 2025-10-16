Crímenes

Caso Ligia Faerron: Esto informó el Juzgado Penal de San Carlos sobre el sospechoso de asesinarla

Durante la mañana de este jueves, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó nuevos detalles sobre el homicidio de la empresaria Ligia Faerron Jiménez

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
La empresaria Ligia Faerron fue hallada sin vida en una finca en Javillos, en Florencia de San Carlos.
La empresaria Ligia Faerron fue hallada sin vida en una finca en Javillos, en Florencia de San Carlos. (John Durán/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empresaria Ligia Faerronhomicidio
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.