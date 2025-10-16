Caso Ligia Faerron: esta es una de las hipótesis del móvil del crimen

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó nuevos detalles sobre el homicidio de Ligia Zulema Faerron Jiménez, la empresaria de 53 años desaparecida en San Carlos cuyo cuerpo fue localizado en una finca en Javillos de Florencia este miércoles.

Zúñiga indicó que Faerron tenía un tatuaje bastante particular en la pierna izquierda que ayudó en su identificación. “Era un diseño estilo tribal que bajaba casi desde la rodilla hasta el empeine e incluía la pantorrilla”, detalló el jerarca.

El director confirmó que cuando encontraron el cuerpo aún tenía puesto un reloj “como de oro y unas calcetas”.

Respecto a cómo el sospechoso trasladó el cuerpo, el jefe policial explicó que mediante un video se aprecia cuando el sujeto saca algo con bastante dificultad de la casa de ella. “La maleta coincide con la que encontramos en la finca”, precisó.

El jerarca aclaró que el cuerpo estaba muy conservado y se descarta que fuera calcinado.

Posible móvil

Consultado sobre el móvil del homicidio, Zúñiga evitó precisarlo al explicar que faltan diligencias por hacer, no obstante, reveló que la víctima y el sujeto de apellidos González López, principal sospechoso del homicidio, se conocían. “Ella le presta el carro al sospechoso y él lo choca, entonces esa podría ser una posibilidad, cuando lo choca podría ser que ella le cobra y eso no le gustó y decide matarla, pero ahorita no te puedo asegurar algo”, explicó el director del OIJ.

El vehículo de Faerron fue localizado en una venta de repuestos en La Palmera de San Carlos y según fuentes cercanas al caso fue vendido por ¢400 mil; el auto marca Volvo valorado en unos ¢10 millones, fue volcado cerca del hotel el Tucano y presentaba daños importantes producto del accidente.

Ligia Zulema Faerron Jiménez fue vista por última vez el viernes 26 de septiembre en Ciudad Quesada, San Carlos. Su hija, Stefany Ponce Faerron, denunció la desaparición el 1 de octubre tras varios días de que su madre dejó de responder mensajes y llamadas.

La víctima se había mudado a San Carlos hace aproximadamente un año por razones de salud, ya que era paciente de cáncer de piel y estaba en tratamiento desde el año pasado.

La Unidad de Género de San Carlos informó que se encuentra a la espera de una ampliación del informe policial con el resultado de algunas diligencias; mientras tanto el imputado permanece en celdas judiciales a la espera de la audiencia de medidas cautelares.