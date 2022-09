Caso de María Luisa Cedeño: Tres hombres al banquillo como sospechosos del asesinato

Doce días después de la fecha en la que estaba previsto su inicio y ya con el resultado de una valoración forense que se ordenó a disposición de las partes, se espera que este martes 13 de setiembre comience formalmente el juicio contra tres hombres, quienes figuran como sospechosos de matar a María Luisa Cedeño Quesada en julio del 2020.

A las 8:30 a. m. fueron citadas las partes y se prevé que con la lectura de la acusación, la cual a criterio del Ministerio Público es “sólida”, sean identificados ante los jueces del Tribunal Penal de Quepos los imputados, entre ellos el empresario Harry Bodaan, un administrador de empresas, de apellidos Miranda Izquierdo, y un bailarín, apellidado Herrera Martínez.

Pese a que este debate es dirigido por juzgadores de Quepos, el contradictorio se realiza en el Segundo Circuito Judicial, en Goicoechea, por motivos de espacio y seguridad. Según acordaron las partes hace una semana, las audiencias se realizarán al menos hasta la fecha del cierre colectivo del Poder Judicial, ya que en total 66 testigos fueron ofrecidos por las partes.

El pasado 1.° de setiembre, cuando se esperaba el inicio del juicio, los jueces Rodrigo Salas, César Palma (quien preside) y Sandra Arrieta ordenaron que a Bodaan se le realizara una valoración que determinara si cuenta con las capacidades cognitivas y volitivas para afrontar los hechos. La diligencia fue realizada seis días después y esta permitió determinar que el hombre, de 71 años, cuenta se encuentra en buenas condiciones mentales.

Si bien el documento, del cual La Nación tiene copia, precisa que el adulto mayor tiene un trastorno mixto ansioso–depresivo, las expertas concluyeron que esto “no limita sus capacidades mentales”, aunque sí “provoca altos niveles de ansiedad que disminuyen la capacidad de concentración”. La pericia agrega que “no hay evidencia de franco deterioro cognitivo que le impida al evaluado distinguir entre lo lícito e ilícito o hacer frente al proceso judicial”.

Caso de María Luisa Cedeño: Harry Bodaan tiene capacidades para afrontar juicio, dice pericia forense

El juicio está a cargo de la jueza Sandra Arrieta y los jueces César Palma (centro) y Rodrigo Salas. (Lilly Arce Robles.)

La semana pasada Hugo Navas Vargas, abogado de Bodaan, adelantó que el Juzgado Penal de Quepos también solicitó, durante una audiencia para valorar una petición de cambio de medidas cautelares que a Bodaan se le haga una valoración completa en Medicatura Forense, con el fin de que no solo se conozca su capacidad mental (ya evaluada), sino también física para afrontar los hechos. No obstante, se espera que esta situación no genere un nuevo atraso en el caso.

María Luisa Cedeño Quesada, de 43 años y quien era jefa del Servicio de Anestesiología y Recuperación del Hospital Cima, en Escazú (San José), fue hallada sin vida en una habitación del hotel La Mansion Inn, en Manuel Antonio de Quepos, Puntarenas, donde se encontraba de vacaciones. Su cuerpo estaba envuelto en una cobija, ensangrentado y con varios golpes.

El hecho trascendió el 21 de julio del 2020, al día siguiente del crimen. Ese día quedó detenido el bailarín Herrera, quien era empleado del hospedaje. Al momento del arresto, los policías le observaron rasguños en su cuerpo, uno de varios elementos claves para su captura.

Cinco días después fue aprehendido Miranda, quien se hospedaba en el hotel, y luego el empresario Bodaan. A ellos dos se les vinculó por unos mordiscos que tenía la víctima en la mejilla y el antebrazo. Sin embargo, tanto Erick Gatgens Gómez, defensor de Miranda, como Navas han reiterado en diversas ocasiones que las pruebas contra sus clientes son insuficientes, por lo que están dispuestos a demostrar la inocencia de sus representados en el debate.

Empero, a inicios de mes, el fiscal Edgar Ramírez Villalobos dijo que la acusación es muy “sólida” y que a lo largo del contradictorio comprobarán que los tres hombres participaron en el homicidio.

La investigación del hecho se agrupa dentro de la causa 20–002345–0345–PE.

María Luisa Cedeño enfrentó a sus agresores, afirma fiscal