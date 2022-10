Caso de María Luisa Cedeño: Harry Bodaan califica de ‘show mediático’ su acusación por crimen

El empresario Harry Bodaan, uno de los tres sospechosos del asesinato de la anestesióloga María Luisa Cedeño Quesada, rindió este lunes 10 de octubre una amplia declaración ante los jueces del Tribunal Penal de Quepos sobre los hechos registrados en el hotel La Mansion Inn, en Manuel Antonio de Quepos, Puntarenas, el 19 y 20 de julio del 2020.

Al brindar su testimonio, el hombre, de 72 años, calificó su implicación con el homicidio como un “show mediático” y sostuvo que está en el banquillo de los acusados “por dinero”, sin ahondar en los detalles de porqué considera que hay un tema económico de por medio. Además, aseguró: “Mi temor es morirme antes de limpiar mi imagen frente a las miles de personas que preguntan si estaba involucrado en esto y no lo estoy”.

También, el extranjero residente en Costa Rica manifestó que está en la cárcel de manera injusta y en al menos tres ocasiones dijo ser inocente. Asimismo, dijo que estando en prisión ha tenido que cancelar una alta suma de dinero en medicamentos y sostuvo que ni siquiera la alimentación es la óptima para él estando tras las rejas.

“Llevo más de dos años sufriendo por algo en lo que no tengo participación porque la Fiscalía no se tomó el tiempo para buscar o escuchar otra opinión de la prueba dental (que es la única que se sabe hasta ahora que lo vincula con el caso). Supuestamente, hay tres partes en el patrón, pero no hay nada más falso que eso.

“Esto podría comprobarse porque no tengo la hoja de delincuencia manchada ni un tiquete de multa por conducción temeraria en 50 años (…). Esto es un show mediático (…) porque es un crimen que no tenía ningún motivo para cometer”, explicó Bodaan.

También aseguró que entiende que para la familia de Cedeño, a quien no conocía ni siquiera porque laboraba en el mismo hospital donde él recibía atención médica, han sido difíciles los hechos, pero recalcó que para sus parientes “ha sido devastador” todo lo ocurrido.

“No puedo explicarle a mi hermana el motivo por el cual he estado en la cárcel siendo inocente (...). Estas acusaciones falsas son una parodia de película de Steven Spielberg”, mencionó.

El empresario Harry Bodaan declaró en el juicio que se sigue en su contra por el crimen de María Luisa Cedeño.

Comida reunió a los tres sospechosos Copiado!

Bodaan contó que el 19 de julio por la noche él, su pareja sentimental y los otros dos sospechosos del crimen, un bailarín de apellidos Herrera Martínez y un administrador apellidado Miranda Izquierdo, compartieron una comida en su apartamento, ubicado dentro de las mismas instalaciones de La Mansion Inn.

Horas después, el guarda del hotel lo llamó para decirle que Herrera estaba muy violento, por lo que él fue a decirle que al día siguiente debía abandonar la habitación 21 del alojamiento, donde se hospedaba.

Al día siguiente, relató en una sala colmada de periodistas –a los que se refirió como canallas– y público, entre estos estudiantes de derecho, que salió de su morada a atender algunas diligencias relacionadas con su papel como representante de la Cámara de Comercio de Quepos y la comisión de seguridad de la zona y, a eso de las 12:30 p. m. del 20 de julio le llamaron de la administración de su hotel para indicarle que dentro de la habitación 3 se había encontrado una mujer sin vida.

De inmediato él se trasladó al sitio, entró al recinto con una llave que tenía la administración y, al ver sangre, pidió que llamaran al Sistema de Emergencias 911, sin saber que ya se les había alertado. Posteriormente, afirmó que llegaron las autoridades y les relató lo sucedido, así como que varias personas ya habían ingresado al cuarto donde estaba Cedeño. No obstante, Bodaan no detalló quiénes fueron esas personas.

Críticas a dictamen de odontología forense Copiado!

A lo largo del debate, a Miranda Izquierdo, quien se hospedaba en el hotel para el momento de los hechos y Harry Bodaan se les ha vinculado con el crimen por unos mordiscos que tenía la víctima. Sin embargo, sus defensores han reiterado en diversas ocasiones que las pruebas contra sus clientes son insuficientes, por lo que están dispuestos a demostrar la inocencia de sus representados en el debate.

Sobre esto, Bodaan calificó de “falso” el dictamen de odontología forense que lo vincula con los hechos y reprochó que no se buscaran otros criterios de expertos de la región, tomando en cuenta que en Costa Rica solo hay un experto en esta materia.

El caso Copiado!

María Luisa Cedeño Quesada, de 43 años y quien era jefa del Servicio de Anestesiología y Recuperación del Hospital Cima, en Escazú (San José), fue hallada sin vida en una habitación del hotel La Mansion Inn, en Manuel Antonio de Quepos, Puntarenas, donde se encontraba de vacaciones. Su cuerpo estaba envuelto en una cobija, ensangrentado y con varios golpes.

El hecho trascendió el 21 de julio del 2020, al día siguiente del crimen. Ese día quedó detenido Herrera. Al momento del arresto, los policías le observaron rasguños en su cuerpo, uno de varios elementos claves para su captura. Días después, se aprehendió a Miranda y, finalmente, a Bodaan. Los tres descuenta en la actualidad prisión preventiva.