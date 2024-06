Cantón Central de Puntarenas registra cuarto homicidios en cinco días

Un hombre identificado como Pedro Antonio Sequeira Téllez, de 25 años, fue asesinado a balazos la madrugada de este martes en la comunidad de El Progreso, en Barranca de Puntarenas, cerca de la escuela de la localidad.

De acuerdo con las autoridades, el ataque se registró a las 2:30 a. m. cuando la víctima se encontraba en la vía pública. Además de Sequeira, otro hombre fue alcanzado por las balas y trasladado de urgencia a un centro médico.

En los últimos cinco días, se registraron cuatro homicidios en el cantón Central de Puntarenas. Dos ocurrieron el viernes 14 de junio en el Bulevar del Sol de Barranca, donde dos hombres perdieron la vida. Otro tuvo lugar, el pasado domingo, en el paseo de los Turistas.

“Es preocupante y ya hasta miedo da andar en la calle. Uno no sabe en qué momento ocurre una balacera, como lo que pasó en el paseo de los Turistas, donde había personas y se armó una balacera. Esto no se está viviendo solamente acá, sino a nivel país”, dijo un vecino de El Progreso que prefirió no revelar su identidad.

En una reciente entrevista con La Nación, el alcalde del cantón Central de Puntarenas, Randall Chavarría, indicó que trabaja en un proyecto para instalar cámaras de seguridad en todo el distrito primero, con el objetivo de mejorar la seguridad.

Detalló que el plan es financiado con los ingresos que generan los parquímetros y, según sus estimaciones, estará en funcionamiento a finales del presente año.

También mencionó que la Municipalidad trabaja en dotar a la Fuerza Pública de los recursos necesarios para solucionar problemas de movilidad, como unidades varadas por desperfectos mecánicos.

LEA MÁS: Asesinato de joven en paseo de los Turistas enciende alertas en Puntarenas