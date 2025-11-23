Crímenes

Balacera frente a súper en Pavas dejó dos menores y un hombre heridos

Balacera en Pavas: Dos menores de 12 y 16 años, junto a un adulto, resultaron heridos de bala frente a un supermercado en Villa Esperanza. OIJ investiga el ataque.

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Homicidio de hombre de 55 años en Goicoechea
Los hechos se presentaron pasadas las 11 p.m. y no se logró detener a las personas que dispararon desde una moto. (Foto con fines ilustrativos)- (Foto: Jeannina Fonseca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BalaceraPavasMenores de edad
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.