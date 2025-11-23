Balacera frente a súper en Pavas dejó dos menores y un hombre heridos

Los hechos se presentaron pasadas las 11 p.m. y no se logró detener a las personas que dispararon desde una moto. (Foto con fines ilustrativos)-

Dos menores de edad y un adulto resultaron heridos de bala, cuando se encontraban frente a un súper en el sector de Villa Esperanza de Pavas, en San José.

De acuerdo con la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron pasadas las 11 p.m. del viernes. Los heridos son un menor de edad de 12 años, una adolescente de 16 años y un hombre de 26 años de apellido Bonilla.

El incidente fue atendido por agentes de la sección de inspecciones oculares y recolección de indicios del OIJ de San José, quienes reportaron de acuerdo con versiones preliminares estas tres personas se encontraban frente a un supermercado en el sector de Villa Esperanza, cuando aparentemente llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes les dispararon en varias ocasiones.

El menor de 13 años presentaba una herida en el glúteo derecho, la joven de 16 años una herida en la tibia derecha y el hombre de 26 años una herida en el pie derecho.

Los tres fueron trasladados a un centro médico de San José y en el sitio los agentes recolectaron indicios balísticos en la inspección ocular.

Las autoridades añadieron que de momento no hay personas detenidas y el caso se mantiene en investigación para esclarecer con exactitud los hechos, determinar el móvil del ataque y dar con los presuntos sospechosos de cometerlo.