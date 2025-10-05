Sucesos

Balacera en Pavas deja tres fallecidos y un herido

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 5:58 p. m. Tres ambulancias atendieron el suceso

Por Julián Navarrete Silva
Tres personas fallecidas en una balacera en Pavas. El incidente ocurrió en una casa, uno de los muertos quedó dentro y dos en la acera.







Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

