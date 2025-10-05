Balacera en Pavas deja tres fallecidos y un herido

Tres personas fallecidas en una balacera en Pavas. El incidente ocurrió en una casa, uno de los muertos quedó dentro y dos en la acera. Foto:

Una balacera en Pavas, la tarde de este sábado, dejó un tres muertos y un herido. El hecho ocurrió dentro de una barbería, ubicada dentro de una casa, en el sector de Lomas del Río.

El herido, de apellido Aguilar y 40 años, fue trasladado al Hospital México. La identidad de los tres fallecidos no ha trascendido.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 5:58 p. m. y desplazó tres ambulancias al lugar del suceso.

La escena fue custodiada por autoridades policiales y aún no se tiene información sobre los motivos de la balacera.