Asesinan a hombre a puñaladas durante riña en Upala

Un hombre fue asesinado la noche de este lunes en San Luis de Upala, tras ser atacado con arma blanca en circunstancias que son investigadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho se registró cerca de las 9:00 p. m., cuando, según versiones preliminares, la víctima, un costarricense de 35 años, habría sostenido una discusión con otro hombre mientras se encontraban tomando licor.

En medio del altercado, el sospechoso de nacionalidad nicaragüense, presuntamente lo atacó a puñaladas, provocándole heridas mortales. El incidente se dio en vía pública y los mismos vecinos habrían detenido al supuesto agresor mientras llegaba la policía.

La riña que dejó como saldo un fallecido ocurrió en plena vía pública. (Edgar Chinchilla. /Edgar Chinchilla)

Las autoridades lograron detener al presunto responsable poco después del incidente, mientras agentes judiciales se encargarán de investigar el caso