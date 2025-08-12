Crímenes

Asesinan a hombre a puñaladas durante riña en Upala

Sospechoso fue detenido por los mismos vecinos mientras llegaba la policía

EscucharEscuchar
Por Edgar Chinchilla

Un hombre fue asesinado la noche de este lunes en San Luis de Upala, tras ser atacado con arma blanca en circunstancias que son investigadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Homicidios en Costa RicaRiñaUpala

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.