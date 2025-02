Abogado da versión de padre sospechoso de retener familia en Cartago

El abogado del padre que es investigado por presuntamente retener a su familia en Concepción de la Unión, en Cartago, asegura que los señalamientos que derivaron en la intervención de la Fuerza Pública por supuesta privación de libertad forman parte de una “estratagema” ideada por la madre de los niños, una mujer de nacionalidad hondureña.

Federico Malavassi, quien dijo ser conocido del hombre de apellido Bond desde hace varios años, sostuvo que es falso que la mujer y los pequeños estuvieran retenidos, pues ella misma fue quien le abrió la puerta a la Policía, al momento de la intervención, el viernes pasado.

“Yo le he estado ayudando a él en otras gestiones, lo conozco bien y le llevo algunas cosas a la familia, le he estado ayudando con la escolarización de los hijos, es falso que no están escolarizados, solo la menor no ha ingresado porque tiene que dejar los pañales”, afirmó.

Vecinos de la comunidad catalogaron al sospechoso de encerrar a su familia en La Unión como un hombre ejemplar. (Yirén Altamirano/Yirén Altamirano)

Malavassi sostuvo que el hombre le había comentado que su pareja quería llevarse a los niños a su país natal, y como este le indicó que no daría el permiso de salida del país, ideó el “plan” que involucra al juzgado de violencia doméstica, al Patronato Nacional de la Infancia y hasta una denuncia penal.

“Se dio una intervención salvaje, llegaron a la casa a decirle que la retenía, pero la mujer sale, tiene teléfono, las autoridades reaccionaron con exageración, lo que dicen que son armas es un rifle de copas, una pistola de salva. La intervención ha sido traumática para los chiquitos y para el otro hijo del señor y una señora mayor que vive ahí”, agregó.

Según el abogado, el hombre de apellido Bond Hoffman, de 49 años, es empresario, principalmente dedicado a los bienes raíces y a un negocio de fumigación.

El hombre, quien fue detenido tras la intervención policial, fue puesto en libertad este martes; mientras que la mujer y los menores se encuentran en un albergue, dijo Malavassi.

Vecinos de la familia, aseguraron a este diario que la mujer y los dos pequeños casi nunca se veían, aunque describieron al hombre como una persona educada y sociable.

De acuerdo con la Policía, la madre y los dos menores habrían estado encerrados por dos años, hasta que una educadora comenzó a sospechar de lo que ocurría tras una reunión con la mujer el año pasado en el centro educativo. Al retomarse las clases este año, se enteró que la situación aparentemente habría empeorado y fue cuando decidió acudir a las autoridades.