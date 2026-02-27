Crímenes

A tres meses del cruel asesinato, la familia de Cupido vive entre la tristeza y una condena que no da paz

Álvaro Monge, el querido ‘Cupido’ de Desamparados, soñaba con darle una casa a su madre. Su hermana relata el duro duelo y su postura tras la condena de 25 años al asesino.

Por Yucsiany Salazar
La comunidad de Los Guido recuerda a Cupido por su amabilidad, carisma y años de vender flores en el cantón.
La comunidad de Los Guido recuerda a Cupido por su amabilidad, carisma y años de vender flores en el cantón. (Cortesía/Cortesía)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

