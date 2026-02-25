Sucesos

Hombre que asesinó a conocido vendedor de flores de Desamparados para robarle ¢8.000 ya conoce su sentencia

Un hombre de apellidos Zamora Laguna fue declarado responsable del asesinato de Álvaro Monge, un querido vendedor de flores conocido como Cupido.

Por Yucsiany Salazar
La comunidad de Los Guido recuerda a Cupido por su amabilidad, carisma y años de vender flores en el cantón.
La comunidad de Los Guido recuerda a Cupido por su amabilidad, carisma y años de vender flores en el cantón.







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

