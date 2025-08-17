Costa Rica sufre varios accidentes fatales en menos de 24 horas: cuatro muertos y heridos graves

Una serie de accidentes de tránsito en Costa Rica ha dejado un saldo trágico.

Al menos cuatro personas fallecieron y tres resultaron heridas este fin de semana, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Los incidentes ocurrieron en Guadalupe, Alajuela y Paquera.

El primer incidente sucedió en Guadalupe de Goicoechea, cerca de las 11 p. m del viernes. Una mujer de apellido Barquero y de 69 años transitaba por la vía pública en compañía de un menor de ocho años cuando fueron atropellados por una motocicleta.

El menor fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde permanece bajo observación. La mujer fue llevada al Hospital Calderón Guardia, donde falleció minutos después. El cuerpo será remitido a la morgue judicial para su respectiva autopsia.

El segundo accidente se produjo la madrugada de este sábado en La Garita de Alajuela, sobre la Ruta 1.

Por razones que aún se desconocen se produjo una colisión frontal entre dos vehículos. En el sitio falleció un hombre de apellido Carballo de 42 años. Dos personas fueron trasladadas al hospital: un hombre de apellido Espinoza de 28 años y una mujer de apellido Delgado. Espinoza falleció minutos después.

La mujer, de 26 años, se mantiene hospitalizada bajo observación.

Finalmente, la mañana de este sábado falleció un hombre de 86 años en Paquera, Puntarenas. Cerca de las 10:20 a. m. El hombre de apellido Camareno, quien iba en bicicleta, fue colisionado por un menor de 16 años que conducía una motocicleta.

El hombre falleció en el sitio y el menor fue trasladado al Hospital de Nicoya para su valoración.