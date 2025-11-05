Sucesos

Corte Plena pide a Auditoría Judicial investigar falta de recursos para pagar suplencias en el Ministerio Público

Fiscal general, Carlo Díaz, advirtió que falta de presupuesto podría causar cierre técnico en varias fiscalías

Por Yeryis Salas
El Ministerio Público señaló a Gestión Humana por la falta de presupuesto, mientras los magistrados pedirán a Auditoría que investigue el asunto. (Marcela_Bertozzi)







