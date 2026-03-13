Sucesos

Correos de Nadia Peraza y del sospechoso se conectaron a la misma red un día antes de la detención del hombre

Además del femicidio, el Ministerio Público le imputa al único sospechoso del asesinato ocho delitos de suplantación de identidad

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Por Natalia Vargas
Juicio de Nadia Peraza - Tribunales de Heredia
Solano Ávila lleva 18 años trabajando en la Unidad de Cibercrimen de la Policía Judicial. (Natalia Vargas/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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