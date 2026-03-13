Correos de Nadia Peraza y del sospechoso se conectaron a la misma red un día antes de la detención del hombre

El Ministerio Público sostiene que el único sospechoso de asesinar a Nadia Peraza, Jeremy Buzano Paisano, habría suplantado la identidad de la joven después de asesinarla y así habría desviado las labores de búsqueda luego de que ella perdió contacto con sus familiares el 20 de febrero del 2024.

Este viernes, durante el juicio por el femicidio de la joven, una funcionaria de la Sección Especializada contra Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellidos Solano Ávila, reveló que el correo de Nadia y otra cuenta, perteneciente al sospechoso, se conectaron a la misma dirección IP (Protocolo de Internet) casi tres meses después de que la mujer perdió contacto con su familia y un día antes de que el sujeto quedara en custodia policial.

La IP es una etiqueta numérica que identifica de manera única un dispositivo dentro de una red.

Buzano Paisano declararía el lunes 16 de marzo, en la recta final del debate. (Natalia Vargas)

La diligencia se remonta a mayo del 2024, cuando el OIJ de Heredia solicitó a ese departamento realizar el respaldo de algunos perfiles de Facebook, Instagram y TikTok de la víctima y el sospechoso, así como recabar registros que ayudaran a localizar a Nadia.

Los funcionarios identificaron dos correos electrónicos asociados a los perfiles de Nadia y Buzano Paisano.

Fue entonces cuando, mediante métodos de investigación, conocieron que ambos correos electrónicos se conectaron a la misma dirección IP el 11, 14 y 15 de mayo del 2024.

El informe detalla que no fue posible rastrear la ubicación específica de esa red y los hallazgos se entregaron a un investigador de la Policía Judicial para que este continuara con la pesquisa.

Los restos de Nadia aparecieron el 16 de mayo, desmembrados, dentro de una refrigeradora en el patio de la casa en la que entonces vivía Buzano, en San Pablo de Heredia. El hombre quedó detenido esa misma tarde.

La madre de Nadia ha acudido a la mayoría de las audiencias desde el inicio del juicio, el 18 de febrero del 2026. (Natalia Vargas/La Nación)

El abogado de la familia de Nadia, Joseph Rivera, indicó que a Jeremy se le encontraron los teléfonos de la joven cuando fue intervenido por las autoridades y que esa prueba que se conoció durante el juicio ayudaría a probar los ocho delitos de suplantación de identidad que se le imputan al sujeto.

Por su parte, José Francisco Herrera, abogado del sospechoso, indicó que conocía previamente el informe y que desde un inicio sabía que, a su criterio, resulta inconcluso y confuso. Sobre la coincidencia, afirmó que se referirá hasta la etapa de conclusiones.

Además de suplantación, el Ministerio Público le imputa a Buzano un delito de femicidio, otro por sustracción patrimonial y 11 por estafa informática.