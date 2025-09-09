Contrabandista ocultó licor en compartimento de motor de su vehículo

Los licores fueron incautados y puestos a disposición de la Policía de Control Fiscal.

Un hombre fue sorprendido con más de 1.000 botellas de licor ocultas en su vehículo de carga liviana, este domingo en Golfito de Puntarenas.

El sujeto, de apellido Cerdas, fue abordado por la Policía de Fronteras mientras volvía de la frontera con Panamá, informó este martes el Ministerio de Seguridad Pública.

Las unidades estaban escondidas en los guardabarros, detrás y debajo de los asientos traseros, en la llanta de repuesto, dentro de sacos con aserrín e incluso en el compartimento del motor, lo que representaba un riesgo de explosión por las altas temperaturas.

Tras constatar que Cerdas no tenía documentos que demostraran el pago de impuestos, oficiales de Fronteras incautaron el cargamento y coordinaron con la Policía de Control Fiscal (PCF).

LEA MÁS: Camión con presunto licor de contrabando choca de frente con patrulla en la persecución