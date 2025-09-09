Sucesos

Contrabandista ocultó licor en compartimento de motor de su vehículo

Hombre fue descubierto este domingo en Golfito

Por Yeryis Salas
contrabando
Los licores fueron incautados y puestos a disposición de la Policía de Control Fiscal. (MSP/MSP)







Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

