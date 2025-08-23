Sucesos

Camión con presunto licor de contrabando choca de frente con patrulla en la persecución

Camión no obedeció orden de detenerse en puesto fronterizo y se dio a la fuga

Por Arianna Villalobos Solís

La Policía de Fronteras detuvo, la noche del jueves, un camión que transportaba una suma millonaria en licores presuntamente de contrabando sobre la carretera Interamericana Sur, en Golfito, luego de colisionar de frente con una unidad policial.








