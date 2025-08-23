Camión con presunto licor de contrabando choca de frente con patrulla en la persecución

La Policía de Fronteras detuvo, la noche del jueves, un camión que transportaba una suma millonaria en licores presuntamente de contrabando sobre la carretera Interamericana Sur, en Golfito, luego de colisionar de frente con una unidad policial.

De acuerdo con información del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el camión, procedente de la frontera con Panamá, desobedeció la orden de detenerse en el puesto policial del kilómetro 34 y se dio a la fuga con rumbo al norte.

Decomiso de licores de contrabando en Golfito

Inmediatamente, las autoridades desplegaron un operativo de seguimiento con una patrulla; sin embargo, según detallaron, al menos tres vehículos intentaron bloquear el paso de la patrulla para impedir la interceptación del camión.

Ante esta situación, los oficiales alertaron a otra patrulla ubicada más adelante para detener el vehículo. No obstante, cuando los agentes le ordenaron detenerse, el conductor hizo caso omiso y colisionó de frente con la unidad policial.

Poco después, las autoridades lograron detener el camión y notificaron a la Policía de Control Fiscal y al Ministerio Público.

Tras la inspección correspondiente, la tarde del viernes se determinó que transportaba 14.023 unidades de licores de distintas marcas, con un valor superior a ¢14 millones en el mercado nacional.