Conductor de buseta fallece tras colisionar contra moto en Heredia

Un hombre de 32 años falleció la noche de este sábado, tras colisionar en la buseta que conducía contra una motocicleta, cerca del Palacio de los Deportes, en Heredia.

De acuerdo con el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Cruz Roja, la alerta ingresó pasadas las 9:30 p. m.

El OIJ informó que, en apariencia, el conductor de apellido Camacho, inicialmente habría chocado contra la motocicleta y producto de ese impacto perdió el control y colisionó contra un poste.

Tras ese último golpe, el chofer habría sido expulsado de la microbús y quedó prensado bajo la misma.

La Cruz Roja informó que para atender esta emergencia se movilizaron unidades de soporte básico, soporte avanzado y rescate.

Al llegar al lugar se valoraron tres hombres adultos, entre estos el conductor de la buseta quien ya no presentaba signos vitales.

Los dos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl y al Hospital México, respectivamente.

La escena quedó a cargo de las autoridades para determinar las causas del accidente. (Suministrada por Keyna Calder/Suministrada por Keyna Calderón)

El caso ahora está en investigación para determinar las causas del accidente.

Los primeros días de este 2026 y el cierre del 2025 dejaron un importante número de personas atendidas y fallecidas a causa de accidentes de tránsito. Uno de los hechos más recientes ocurrió la madrugada de este domingo en Santa Cruz, Guanacaste, donde un menor y un adulto fueron embestidos por un conductor bajo los efectos del alcohol.

La Cruz Roja hizo especial advertencia, porque la mayoría de víctimas fatales correspondía a atropellos, por lo que piden a la población respetar las señales de tránsito, evitar el uso del celular al conducir, reducir la velocidad en zonas urbanas y usar ropa clara o elementos reflectivos durante la noche o en condiciones de poca visibilidad.