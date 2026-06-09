Sucesos

Conavi: Derrumbe en Ruta 32 mantiene paso regulado hacia Limón

Las labores de limpieza se mantienen activas en la Ruta 32, donde el deslizamiento afecta los dos carriles hacia Limón

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Por Libia Solano Meza
Un derrumbe de grandes proporciones cayó sobre la Ruta 32 y afectó el tránsito en sentido hacia Limón.
Un derrumbe de grandes proporciones cayó sobre la Ruta 32 y afectó el tránsito en sentido hacia Limón. (Captura de video/Captura de video)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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