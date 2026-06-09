Conavi: Derrumbe en Ruta 32 mantiene paso regulado hacia Limón

Un derrumbe registrado en la Ruta 32 afecta el tránsito en ambos carriles en sentido Siquirres–Limón, luego de que una gran cantidad de material cayera sobre la vía.El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) informó que maquinaria ya se encuentra en el sitio realizando labores de remoción del material que obstruye la carretera. Las autoridades detallaron que el paso se mantiene regulado mientras avanzan los trabajos.Debido a la saturación de los suelos en la zona aún no es posible establecer un tiempo estimado de reapertura, ya que posterior a la limpieza será necesario realizar valoraciones técnicas para determinar la estabilidad del terreno.Las autoridades indicaron que esperan contar con más información en las próximas horas conforme avancen las labores de atención de la emergencia en este importante corredor vial que conecta el Valle Central con el Caribe.

