¿Cómo operaba la banda de Coco Guácimo? Expediente de caso Tridente detalla su estructura y cinco homicidios

Un joven de 23 años de apelllidos Abarca Solano, conocido como"Care´malo", figura como el hombre de confinaza de alias Coco Guácimo, quien fue abatido por el OIJ durante la captura de Diablo.

La organización criminal que, al parecer, era comandada por Roney José Ríos Oconitrillo, alias Coco Guácimo, acumula al menos cinco homicidios, una tentativa de homicidio y el ataque contra una niña de diez años, cometidos entre mayo de 2025 y julio de 2026, según consta en el expediente del Caso Tridente.

El cabecilla de este grupo criminal asentado en Guácimo fue abatido durante la captura de Alejandro Arias Monge Diablo el 24 de julio y en su lugar quedó un sujeto de apellidos Abarca Solano, conocido como “Care’malo”, detenido este viernes 14 de agosto, tras ocho allanamientos comandados por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pococí.

La investigación señala como integrantes de la estructura a otros sospechosos apellidados Chaves Chavarría, alias Salsa de Tomate; Solano Méndez, alias Magüi, y Moscoa Rojas, fallecido durante uno de los ataques en los que participaron, en junio del año anterior.

El expediente describe que la organización tenía una jerarquía bien estructurada, dedicada al narcotráfico, cuyos miembros cumplían roles específicos: sicarios, conductores, encargados de vigilancia, armas, financiamiento y coordinación.

Los hechos violentos de la banda de Coco Guácimo

Uno de los episodios de mayor violencia quedó documentado durante tres días consecutivos de mayo de 2025. El 23 de ese mes, “de común acuerdo, siguiendo el plan previamente establecido y con clara alevosía, aprovechando el estado de indefensión” de la víctima, dos integrantes en motocicleta interceptaron a un menor en La Perla de Guácimo y le dispararon. El joven murió por una herida en el tórax que le provocó “laceración cardíaca y hemotórax”.

Un día después, Emerson Ávila Cordero, alias Chanchis, fue asesinado en la parte posterior de su vivienda en Los Geranios de Guácimo. Ávila murió por heridas en la cabeza con “laceración encefálica extensa”.

En ese mismo ataque resultó herido un hombre de apellidos Hernández Villalobos, con un impacto en el glúteo derecho.

El 25 de mayo, menos de 24 horas después, Steven Joaquín Allete Ramírez fue asesinado dentro de su vivienda en La Selva de Guácimo, mientras su pareja sentimental estaba en la casa y desde un automóvil gris se hacían “labores de vigilancia y acompañamiento” en las inmediaciones. Allete murió por lesiones en cabeza y cuello que le provocaron “fracturas de la bóveda y base del cráneo y laceración del tallo cerebral”.

Esa seguidilla de asesinatos motivó que el caso fuera denominado como Tridente.

Un mes más tarde, el 24 de junio de 2025, la organización intentó matar a un sujeto apellidado Marchena Garita, en Jiménez de Pococí.

El documento judicial detalla la distribución de funciones: Moscoa Rojas como “ejecutor material o gatillero”; alias Salsa de Tomate como conductor y con “cobertura armada”; otros integrantes a cargo de armas, dinero, vigilancia y “coordinación, autorización y supervisión de la operación criminal”.

Antes del ataque desarrollaron labores de “vigilancia e inteligencia” sobre la vivienda, incluyendo “verificación de rutas de acceso, vías de escape y posibles puntos de ingreso”.

La vivienda de otro presunto sicario de la organización de alias Coco Guácimo, fue allanada por agentes del SERT. El inmueble se ubica en Santa María de Río Jiménez de Guácimo. (Jose Cordero/José Cordero)

Moscoa ingresó a la casa y “procedió a disparar en múltiples ocasiones contra el ofendido con la intención de acabar con su vida”, pero Marchena repelió el ataque y le disparó. Moscoa murió dentro de la vivienda. En el tiroteo también resultó gravemente herida una niña de 10 años, con impactos en cuello y una extremidad superior, “lesiones que pusieron en peligro su vida”.

El legajo agrega que alias Salsa de Tomate, que esperaba afuera, también disparó contra Marchena cuando este salió armado, antes de huir abandonando la motocicleta.

Otro hecho ocurrió el 4 de junio de este año, cuando alias Caremalo llegó en motocicleta a la vivienda de un hombre apellidado Leiva Aguirre, en Los Colegios de Guácimo.

Según el expediente, “aprovechándose de su amistad con la víctima” ingresó a la casa y, “con la única finalidad de darle muerte”, le disparó varias veces.

El 17 de julio, Abarca Solano volvió a actuar e interceptó a Gilbert Fuentes Mora, empleado de la municipalidad de Guácimo, cuando circulaba en bicicleta por Río Seco. En ese crimen, alias Magüi, según la investigación, brindó “logística de inteligencia, vigilancia y huida”. Ese homicidio habría obedecido a un diferendo por un préstamo gota a gota.

Operativo por caso Tridente: siete detenidos

Tras los ocho allanamientos de este viernes 14 de agosto, fueron detenidos siete presuntos integrantes del grupo criminal:

Abarca Solano, de 23 años

Solano Guillen, de 35 años

Solano Méndez, de 27 años

Peraza Espinoza, de 37 años

Chaves Chavarría, de 30 años

Jafeth Navarro Sáenz, de 23 años

Arce Mora, de 32 años

Todos serán indagados en la Fiscalía de Pococí este viernes y se les solicitará prisión preventiva como medida cautelar.