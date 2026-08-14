Sucesos

¿Cómo operaba la banda de Coco Guácimo? Expediente de caso Tridente detalla su estructura y cinco homicidios

En uno de los ataques, una niña de 10 años resultó herida de bala. El expediente describe a esta banda con una jerarquía muy estructurada dedicada al narcotráfico

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Por Christian Montero
14/08/2026, Limón, Guapiles, Guacimo, allanamientos para detener a una banda de sicarios que formaban parte del grupo de Coco Guacimo, que murio cuando atraparon a alias Diablo.
Un joven de 23 años de apelllidos Abarca Solano, conocido como"Care´malo", figura como el hombre de confinaza de alias Coco Guácimo, quien fue abatido por el OIJ durante la captura de Diablo. (Jose Cordero/José Cordero)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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