Sucesos

Fiscalía y OIJ detienen a siete presuntos sicarios de banda de alias Coco Guácimo, fallecido en captura de Diablo

24 horas después de que golpearan a la estructura delictiva de Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, en Batán, las autoridades hicieron lo mismo con el grupo de Roney José Ríos Oconitrillo, alias Coco Guácimo, en operativo por caso Tridente

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Por Christian Montero
OIJ allana viviendas en Batán y Siquirres por investigación de homicidios
Agentes del OIJ de Batán golpearon este jueves a la estructura de Jonathan Pérez Méndez alias Tan. 24 horas después la Policía Judicial hace lo mismo con la organización de alias Coco Guácimo. (Reiner Montero/La Nación)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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