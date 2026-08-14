Fiscalía y OIJ detienen a siete presuntos sicarios de banda de alias Coco Guácimo, fallecido en captura de Diablo

Agentes del OIJ de Batán golpearon este jueves a la estructura de Jonathan Pérez Méndez alias Tan. 24 horas después la Policía Judicial hace lo mismo con la organización de alias Coco Guácimo.

24 horas después de que la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán golpearan a la estructura delictiva de Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, las autoridades hicieron lo mismo con el grupo que supuestamente le respondía a Ronney José Ríos Oconitrillo, alias Coco Guácimo.

Fiscalía y OIJ detienen a presuntos sicarios de banda de alias Coco Guácimo

En el caso conocido como Tridente se investigan al menos tres asesinatos atribuidos a la organización criminal y varias tentativas de homicidio. Uno de los hechos ocurrió el 17 de julio de este año en el barrio Río Seco, en Los Geranios de Guácimo, cuando dos sujetos atacaron con arma de fuego a Gilber Fuentes Mora.

Al parecer, el crimen de Fuentes Mora, quien tenía 32 años y era empleado de la municipalidad local, habría obedecido a un diferendo por un préstamo gota a gota.

A las 3:00 a. m. iniciaron una serie de allanamientos en el cantón de Guácimo y otros sitios con el fin de capturar a presuntos sicarios. (Jose Cordero/La Nación)

Autoridades ejecutan múltiples allanamientos en la provincia de Limón. (Jose Cordero/La Nación)

Agentes judiciales desplegaron la madrugada de este viernes una amplia operación en el cantón de Guácimo, cuyo objetivo era desarticular la organización de Coco Guácimo, quien fue dado de baja por el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) durante la captura de Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo.

A las 3:00 a. m. iniciaron una serie de allanamientos en el cantón de Guácimo y otros sitios con el fin de capturar a presuntos sicarios que operaban bajo las órdenes del fallecido, cuyo deceso ocurrió el 24 de julio en una casa en San Bernardino de Horquetas de Sarapiquí, en donde también estaban Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, y otro sujeto apodado Coco Mono.

Tras los ocho allanamientos, fueron detenidos siete presuntos integrantes del grupo criminal:

Abarca Solano de 23 años

Solano Guillen, de 35 años

Solano Méndez, de 27 años

Peraza Espinoza de 37 años

Chaves Chavarría de 30 años

Jafeth Navarro Sáenz de 23 años

Arce Mora de 32 años

Todos serán indagados en la fiscalía de Pococí este viernes y se les solicitará prisión preventiva como medida cautelar.

Fiscalía y OIJ detienen a presuntos sicarios de banda de alias Coco Guácimo, fallecido en captura de Diablo. (Jose Cordero/La Nación)

Ríos Oconitrillo, alias Coco Guácimo, dirigía un grupo criminal que, aparentemente, estaba vinculado con el tráfico de drogas, homicidios, tentativas de homicidio y extorsiones a comerciantes, que eran la principal fuente de ingresos de la estructura.

En octubre de 2025, La Nación publicó que varios comerciantes de Guácimo sufren desde tiempo atrás cobros ilegales por “protección” y que esa práctica abusiva era dirigida por la organización de alias Diablo, de la cual es socia criminal la estructura de Coco Guácimo.