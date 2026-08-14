Sucesos

Banda de alias Coco Guácimo recibía pagos millonarios por asesinatos y vigilaba a víctimas antes de atacarlas

Fiscalía vincula a la organización con al menos siete homicidios y varias tentativas; siete sospechosos fueron detenidos este viernes en el caso Tridente

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Por Cristian Mora y Christian Montero
14/08/2026, Limón, Guapiles, Guacimo, allanamientos para detener a una banda de sicarios que formaban parte del grupo de Coco Guacimo, que murio cuando atraparon a alias Diablo.
Fiscalía y OIJ realizaron allanamientos este viernes contra el presunto brazo armado de la organización que dirigía alias Coco Guácimo. Siete sospechosos fueron detenidos. (Jose Cordero/José Cordero)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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