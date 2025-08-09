Colombiano fallece y dos hombres resultan heridos en grave atropello en Osa

Un cuarto hombre quien estaba esta madrugada en una calle de Bahía Ballena en Osa resultó ileso en el atropello donde murió una persona de 53 años (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

Un hombre de nacionalidad colombiana perdió la vida y otros dos resultaron heridos tras un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado en Bahía Ballena, Osa (Puntarenas), según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho se registró alrededor de la 1:20 a. m., cuando las víctimas se encontraban en la vía pública. De acuerdo con la versión preliminar, un vehículo tipo buggy circulaba a alta velocidad y, por razones que se investigan, los atropelló.

El vehículo involucrado es uno de tipo ligero y abierto, diseñado para circular en terrenos irregulares o de playa.

El fallecido fue identificado como de apellido Pinzón, de 53 años y nacionalidad colombiana.

Vehículo atropelló a cuatro personas y mató a una en Bahía Ballena

Los heridos son dos hombres, de apellidos Espinoza, de 56 años, y Araya, de 34, quienes fueron trasladados en condición crítica al Hospital Tomás Casas para recibir atención médica.

Un cuarto hombre que se encontraba con ellos resultó ileso. El levantamiento del cuerpo se realizó en el sitio y fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El OIJ indicó que el conductor del buggy se dio a la fuga y es buscado por las autoridades.

LEA MÁS: Conductor de motocicleta muere en accidente en Curridabat