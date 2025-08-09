Sucesos

Colombiano fallece y dos hombres resultan heridos en grave atropello en Osa

Vehículo tipo ‘buggy’ atropelló a personas en vía pública este sábado, conductor se dio a la fuga

Por Juan Fernando Lara Salas
Un cuarto hombre quien estaba esta madrugada en una calle de Bahía Ballena en Osa resultó ileso en el atropello donde murió una persona de 53 años (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: (Foto: Archivo)







Accidente de tránsito en OsaAtropello en Bahía BallenaColombiano fallecido en accidenteHombre muerto por buggy
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

