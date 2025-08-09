Conductor de motocicleta muere en accidente en Curridabat

Personal de Policía de Tránsito en la escena donde falleció el motociclista en el cruce de los Figueres en Curridabat. Fotografía:

Un joven de 21 años, de apellido Loaiza, falleció la madrugada de este sábado tras colisionar la motocicleta que conducía contra el costado de un vehículo, en el cruce de los Figueres, en Curridabat.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el accidente se registró alrededor de las 2:40 a. m., cuando, por razones que se investigan, el motociclista impactó contra el automotor. El joven murió en el sitio.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la morgue judicial para la autopsia.

Este hecho fue el último de una seguidilla de accidentes mortales que comenzó 9:59 p. m. del viernes cuando un hombre de apellido Mendoza, de 38 años, fue atropellado en Pavas.

Desafortunadamente el peatón murió en el sitio, mientras que el conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga.

Poco después, a las 10:18 p. m., en Goicoechea, los dos ocupantes de una motocicleta chocaron de frente con un vehículo. Un joven de 19 años de apellido García murió en la escena y un adolescente de 15 años requirió traslado a un centro médico.

De acuerdo con la Cruz Roja, la jornada incluyó otros hechos violentos entre la noche y la madrugada. Durante ese periodo, también se reportó el atropello de una menor de 12 años en Matama, Limón, y el de una mujer de 26 años en Santa Isabel de Río Cuarto, ambas en condición crítica.

También se registró el vuelco de una motocicleta frente al bar Caccios, en San José, con dos heridos trasladados al Hospital Calderón Guardia, y luego una colisión entre un vehículo liviano y un tráiler en Pitahaya, Puntarenas, con un paciente prensado.

Cruz Roja reportó otras colisiones de motocicleta con heridos graves en San Ramón, Pérez Zeledón y Guácimo y un accidente de tráiler contra un árbol en Puntarenas que dejó a un hombre en estado crítico.