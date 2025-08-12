Colisión en Curridabat deja un herido crítico y largas presas

Detalle del accidente en Curridabat

Una colisión múltiple ocurrida la mañana de este martes frente al Central Market, en Curridabat, dejó un saldo de cinco personas atendidas, entre ellas un hombre en condición crítica.

Según el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la alerta se recibió a las 7:30 a. m., y al llegar al sitio encontraron tres vehículos livianos involucrados, uno de los cuales volcó tras el impacto.

Como efecto del incidente, un fuerte congestionamiento se formó desde el sitio del choque hasta el punto donde confluyen la autopista Florencio del Castillo (a la altura de Curridabat) y carretera vieja a Tres Ríos a casi dos kilómetros del sitio del choque.

La Cruz Roja Costarricense detalló que valoró a cinco pacientes en la escena, trasladando de urgencia a un hombre al Hospital Calderón Guardia con la ayuda de la unidad de Emergencias Médicas.

El accidente provocó la interrupción parcial del tránsito en la zona mientras las autoridades realizaban las labores de rescate, atención de heridos y remoción de los vehículos. Las causas del choque se encuentran bajo investigación.