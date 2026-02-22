Sucesos

Colisión entre dos motos deja un fallecido en Sabanilla de Montes de Oca

El incidente ocurrió la tarde del sábado 21 de febrero cerca de las instalaciones deportivas de la UCR.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
última horaUna mujer de 42 años fue liberada este miércoles luego de que una de sus manos quedara prensada en una máquina dentro de una industria en Guararí de San Francisco, Heredia. Fue atendida por la Cruz Roja (imagen ilustrativa).
El incidente tuvo lugar la tarde de este sábado, cerca de las instalaciones deportivas de la UCR. (Cruz Roja)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AccidenteMontes de OcaMotocicletas
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.