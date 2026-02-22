Colisión entre dos motos deja un fallecido en Sabanilla de Montes de Oca

El incidente tuvo lugar la tarde de este sábado, cerca de las instalaciones deportivas de la UCR.

Una colisión entre dos motocicletas dejó una persona fallecida la tarde de este sábado 21 de febrero en Sabanilla, cantón de Montes de Oca, San José.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el incidente ocurrió cerca de las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica (UCR). El hombre, cuya identidad y edad aún se desconocen, fue hallado sin vida en el sitio.

Un reporte del medio digital Revista Granadilla mostraba a oficiales de Tránsito y de la Fuerza Pública resguardando la escena. Al momento de la transmisión, el paso por el sector se encontraba cerrado en ambas vías y acordonado con cinta amarilla.

Por ahora, se desconocen las causas de la colisión. Las autoridades judiciales realizarán el levantamiento del cuerpo e iniciarán las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.