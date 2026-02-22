Aparatoso accidente entre dos vehículos en San Joaquín de Flores

La Cruz Roja y Bomberos atendieron el accidente ocurrido la tarde de este sábado en San Joaquín de Flores, Heredia.

Un aparatoso accidente frente a la Ferretería El Lagar, en San Joaquín de Flores, Heredia, quedó registrado en video la tarde de este sábado 21 de febrero.

En el material audiovisual se observa el impacto entre dos vehículos. Tras el golpe, uno de ellos perdió el control y, al parecer, chocó contra un objeto contundente, lo que provocó que girara de forma violenta en, al menos, seis ocasiones.

Los vehículos quedaron sobre la carretera. El que perdió el control colisionó contra un poste eléctrico y derribó el cableado. No se reportaron heridos de gravedad como consecuencia del accidente.

Al sitio acudieron unidades de la Cruz Roja y Bomberos. El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 p. m. de este sábado.