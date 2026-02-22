Accidentes

Aparatoso accidente entre dos vehículos en San Joaquín de Flores

La colisión ocurrió frente a la Ferretería El Lagar este sábado 21 de febrero

Por Luis Enrique Brenes y Reiner Montero, corresponsal LN
Accidente en Heredia
La Cruz Roja y Bomberos atendieron el accidente ocurrido la tarde de este sábado en San Joaquín de Flores, Heredia. (Cortesía /Reiner Montero / Corresponsal LN)







AccidenteHeredia
Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

