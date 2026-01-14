Colisión entre dos motocicletas deja una mujer fallecida y dos hombres graves en Golfito

Socorristas de la Cruz Roja atendieron una colisión entre dos motocicletas en Pavón de Golfito, donde una mujer perdió la vida y dos hombres fueron trasladados en condición crítica al Hospital de Ciudad Neily (imagen con fines ilustrativos). Foto:

Una mujer falleció y dos hombres resultaron gravemente heridos la noche del martes, tras una colisión entre dos motocicletas en Pavón de Golfito, al sur de Puntarenas, según informó la Cruz Roja Costarricense.

El accidente se registró a las 7:17 p. m., cuando los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre el choque.

A la llegada de los socorristas, la mujer estaba siendo trasladada en un vehículo particular; sin embargo, los cruzrojistas confirmaron que no presentaba signos vitales.

Además, en el sitio fueron atendidos dos hombres adultos, quienes fueron valorados en condición crítica y urgente y trasladados de inmediato al Hospital de Ciudad Neily.

La atención de la emergencia estuvo a cargo de dos unidades de soporte básico de la Cruz Roja.

Las causas del accidente no han sido detalladas y el caso quedó en manos de las autoridades correspondientes para la investigación respectiva.