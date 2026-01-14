Sucesos

Colisión entre dos motocicletas deja una mujer fallecida y dos hombres graves en Golfito

Accidente ocurrió en Pavón de Golfito; los heridos fueron trasladados en condición crítica al Hospital de Ciudad Neily

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Escena donde una mujer murió como víctima colateral de un ataque armado en La Estrada de Matina, Limón. Fuerza Pública y Cruz Roja aseguraron la escena del crimen. Fortografía:
Socorristas de la Cruz Roja atendieron una colisión entre dos motocicletas en Pavón de Golfito, donde una mujer perdió la vida y dos hombres fueron trasladados en condición crítica al Hospital de Ciudad Neily (imagen con fines ilustrativos). Foto:







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidente de tránsitoChoque de motocicletasGolfitoPavónPuntarenas
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.