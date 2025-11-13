Colegiales afectados por supuesta sustracción millonaria tendrán su baile de graduación: así lo resolvieron

Los estudiantes de quinto año del Sonny Bilingual School tendrán su baile de graduación este 14 de noviembre.

Los 45 estudiantes de quinto año del colegio Sonny Bilingual School, en Cartago, pasaron de la angustia a la alegría porque sí tendrán su baile de graduación. La actividad estuvo a punto de suspenderse luego de que, los propios padres, señalaran a otro papá, responsable de administrar los fondos de la actividad, de la posible sustracción de ¢20 millones.

Con ese dinero se cubriría la fiesta y otros gastos de la generación, incluido el anuario y tarjetas de regalo que les entregarían a los próximos bachilleres, según denunciaron padres y madres de los adolescentes en diferentes denuncias en medios de comunicación.

Ellos señalan a un hombre de apellido Calderón, de 45 años, como el encargado de administrar los fondos. Él estuvo desaparecido entre el lunes y el martes de esta semana, justo cuando se realizaría la reunión final de coordinación del baile. Fue localizado desorientado y permanece internado en un centro médico.

La madre de una de las alumnas e integrante del comité organizador, del que era parte Calderón, contó a La Nación que el baile se realizará este viernes 14 de noviembre gracias a que los ocho integrantes restantes lograron conseguir ¢1 millón cada uno, para un total de ¢8 millones. Además, obtuvieron otros ¢6 millones gracias al apoyo de donaciones por parte de “personas de buen corazón”, de padres de estudiantes de otros niveles, ayudas del mismo colegio y de la asociación del centro educativo.

La madre, quien solicitó el resguardo de su identidad, comentó que muchos de los integrantes del comité tuvieron que solicitar préstamos para poder cubrir el aporte de ¢1 millón.

Entre préstamos y donaciones, los padres y madres consiguieron ¢14 millones. Aún, quedan debiendo ¢3 millones; sin embargo, afirman que la productora del evento les dio tiempo para cubrir el faltante.

“Mañana va a ser el baile, exactamente como se pactó. No se les va a quitar nada. Seguimos recaudando fondos. La comunidad Sonny nos ha ayudado, también personas que ni conocemos nos apoyaron”, contó.

La mujer contó que los alumnos están animados y que desde que se descubrió que la cuenta del coordinador, que dispuesta para el depósito de todo el dinero de la generación, estaba vacía, los colegiales buscaron resolver la situación. Algunos escribieron a grandes empresas solicitando ayuda.

Padres están recabando pruebas

La madre comentó que los padres se están reuniendo con abogados para próximamente presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Según contó, Calderón habría presentado estados de cuenta y recibos certificados por bancos que serían ilegítimos.

“Estamos juntando recursos. Tenemos que recolectar pruebas. Documentos que los bancos están emitiendo que no son oficiales, certificando que nunca los emitieron”, contó.

La mujer dijo que al inicio la cuenta en la que se depositaba todo el dinero de la generación era mancomunada y que además de Calderón estaba incluida otra madre; sin embargo, luego habría sido eliminada por el hombre.

La integrante del comité afirma que nunca sospecharon de irregularidades, porque los estudiantes pudieron hacer en julio un paseo a la playa y que ese sí fue cancelado por Calderón. Además, contó que hace algunos meses también participaron en la degustación de la cena del baile, por lo que no sospecharon de que algo pudiera estar pasando.