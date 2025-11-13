Sucesos

Colegiales afectados por supuesta sustracción millonaria tendrán su baile de graduación: así lo resolvieron

Integrante de comité contó a ‘La Nación’ que estudiantes de quinto año tendrán actividad este viernes 14 de noviembre. Padres alegan que hombre reportado como desaparecido habría sustraído ¢20 millones

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Los estudiantes de quinto año del Sonny Bilingual School tendrán su baile de graduación este 14 de noviembre. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sonny Bilingual SchoolBaile de graduación
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.