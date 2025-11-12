‘En las cuentas no hay ni un solo colón’: Familias de colegiales denuncian que hombre reportado como desaparecido habría sustraído ¢20 millones

El ingeniero Yamil Calderón fue reportado como desaparecido por su familia la noche de este lunes.

Yamil Jesús Calderón Contreras, de 45 años, fue reportado como desaparecido la noche del lunes, luego de que salió de su trabajo en Heredia y se ausentó de una reunión del comité de padres del colegio de su hija, en la que se discutirían los últimos detalles del baile de graduación de quintos años, que se llevaría a cabo este viernes.

Allegados al hombre confirmaron que apareció el martes con vida, pero desorientado, en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

Tras enterarse sobre la aparición de Calderón, familiares de estudiantes del Sonny Bilingual School, situado en Cartago, denunciaron que el hombre sería el responsable de sustraer ¢20 millones que, durante el año, los familiares de los futuros bachilleres abonaron para llevar a cabo el baile de graduación y la compra del anuario.

En apariencia, Calderón, padre de una de las alumnas, decidió integrarse al comité organizador desde el 2024 y se ofreció para recaudar el dinero en una de sus cuentas bancarias. Él se encargaría de realizar los pagos conforme avanzaban los meses.

Una de las familias de los afectados narró a La Nación que Calderón era muy activo, presentaba propuestas y lideraba en las reuniones del comité de padres. Incluso, narró que lo conocían desde hace ya muchos años, pues sus hijos fueron compañeros desde la escuela. En ningún momento, cuenta, les generó desconfianza.

Por medio de rifas, actividades, ventas y el pago de cuotas, los alumnos de quinto año comenzaron a recaudar el dinero, que paulatinamente entró en las cuentas de Calderón. De acuerdo con los familiares afectados, el hombre enviaba comprobantes de pago aparentemente falsos.

“Logró envolver a todo el mundo, que todo el mundo cayera”, dice una de las familiares a este medio.

Incluso, agregó que la capacidad persuasiva del hombre llevó a la productora de la fiesta de graduación a continuar con la organización del baile sin recibir un solo colón. “Creyó en sus falsas promesas mediante correos. La promotora no suspendió el evento confiando en la palabra de este señor, pero el señor nunca depositó el dinero”, dice.

“Ni un cinco en la cuenta”

Los familiares de los alumnos de quinto año se enteraron de que los ¢20 millones que habían abonado durante el año habían desaparecido hasta el día en que Calderón fue reportado con vida.

“Lo que reporta su familia es que en las cuentas no hay ni un solo colón, no hay nada. Él no tenía el dinero, no sabemos qué pasó con el dinero, él no depositó nada. La familia inicialmente dijo que iba a responder y después dijeron que no, y no los culpamos, es una familia que debe estar pasando un trago muy amargo”, afirmó.

Ahora, afirma, 44 familias y más de 200 invitados están “desesperados”, “tratando de dar la cara”, buscando cómo mantener el baile en pie.

Padres de otras secciones y otros colegios, así como la propia institución, están trabajando para reunir el dinero para que los estudiantes tengan su fiesta de graduación y su anuario.

Algunas familias, incluso, se vieron obligadas a pedir un préstamo para pagar el monto que duraron un año en saldar. De forma paralela, los padres de familia están reuniendo la documentación para presentar una denuncia ante el Ministerio Público, una vez que culmine el baile.