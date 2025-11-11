Aparece desorientado el cuñado de exfutbolista Luis Marín, quien permanecía desaparecido desde el lunes

El ingeniero Yamil Calderón fue reportado como desaparecido por su familia la noche de este lunes.

Yamil Jesús Calderón Contreras, de 45 años, cuñado del exfutbolista y actual director técnico Luis Marín, apareció con vida la mañana de este martes. Allegados a la familia confirmaron a La Nación que Yamil permanece bajo vigilancia médica en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

Según explicó uno de sus allegados, quien prefirió resguardar su identidad, Calderón está estable pero desorientado.

El hombre, padre de dos menores, fue reportado como desaparecido desde la noche del lunes, luego de que salió del trabajo y nunca regresó a su casa, situada en Cartago. Según los parientes, perdieron todo contacto con el hombre y eso era inusual.

Calderón es ingeniero informático y está casado con una hermana del exfutbolista Marín; el hombre labora para una empresa en Heredia y todos los días se moviliza en su propio vehículo hasta esa provincia a laborar y regresa a su hogar al finalizar la tarde.

Por el momento se desconocen las circunstancias que habrían llevado a su desaparición.