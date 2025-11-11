Cuñado de exfutbolista Luis Marín está desaparecido

El ingeniero Yamil Calderón fue reportado como desaparecido por su familia la noche de este lunes.

Un cuñado del exfutbolista y actual director técnico Luis Marín está desaparecido, según reportó la familia, la cual vive en Cartago. Los allegados de Yamil Jesús Calderón Contreras acudieron la noche de este lunes a la sede local del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para interponer la denuncia por su desaparición.

Según los parientes, perdieron todo contacto con el hombre, situación que es inusual.

Calderón Contreras, de 41 años, es ingeniero informático y está casado con una hermana de Marín; el hombre labora para una empresa en Heredia y todos los días se moviliza hasta esa provincia a laborar y regresa al finalizar la tarde.

Sin embargo, este lunes no fue así. Por eso, tras varias horas sin contacto, generó la preocupación de su núcleo cercano.

Si tiene información que ayude a localizar al ingeniero informático, comuníquese con la línea confidencial 800-8000-645.