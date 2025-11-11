Sucesos

Cuñado de exfutbolista Luis Marín está desaparecido

Se trata de un ingeniero informático de Cartago

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
El ingeniero Yamil Calderón fue reportado como desaparecido por su familia la noche de este lunes.
El ingeniero Yamil Calderón fue reportado como desaparecido por su familia la noche de este lunes. (Foto: Cortes/Foto: cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ingeniero informáticoCuñado Luis Marín Desaparecido
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.