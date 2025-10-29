Colapsos de alcantarillas destruyen calles en Turrialba tras fuertes lluvias

El cantón de Turrialba sufrió importantes afectaciones tras las intensas lluvias de la noche anterior, que provocaron inundaciones y daños en la infraestructura vial.

El alcalde de ese cantón, Carlos Hidalgo, explicó que se registraron nueve incidentes que afectaron principalmente caminos en El Coyol, Yapiri y la ruta nacional 230. “En El Coyol prácticamente una alcantarilla socavó y la mitad de la calle quedó destruida”, señaló Hidalgo a La Nación, quien explicó que la infraestructura no resistió la cantidad de agua acumulada.

En Yapiri la situación fue similar. “Colapsaron unas alcantarillas. Estamos coordinando con la Comisión de Emergencias (CNE) para contratar maquinaria, material de relleno y mano de obra”, indicó el alcalde.

El alcalde de Turrialba, Carlos Hidalgo, inspeccionando la alcantarilla que colapsó. (Keyna Calderón/La Nación)

Los servicios de salud también se vieron afectados por las inundaciones, especialmente en el centro de Turrialba. “Hoy hubo suspensión de servicios en la farmacia central y en el ebáis”, detalló Hidalgo. El municipio prevé iniciar la reparación de las alcantarillas y caminos más afectados a más tardar el lunes, una vez que se complete la compra del material necesario.

Las fuertes lluvias causaron que la capa asfáltica se rompiera en Turrialba. (Keyna Calderón/La Nación)

La coordinación con otras instituciones también es clave para atender la emergencia, según dijo. “Tuvimos una reunión con el MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) por la ruta nacional 230, que se rompió la carpeta asfáltica, y se están coordinando para atenderlo a la brevedad. Con la Comisión de Emergencias, estamos gestionando la compra de alcantarillas y maquinaria para el sector de Yapiri. El otro sector que urge es el Coyol, ese lo vamos a atender nosotros, porque no podemos esperar,” agregó.

Anoche, Hidalgo reportó que casas y negocios también se inundaron.

Inundaciones en Turrialba

Hidalgo explicó que se habilitó un albergue, sin embargo, no fue necesario utilizarlo. Costa Rica está bajo los efectos indirectos del huracán Melissa, lo que provocado fuertes lluvias e inundaciones en diferentes partes del país.