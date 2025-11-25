Sucesos

Colapsa la General Cañas por choque que dejó personas atrapadas

Accidente en la General Cañas dejó dos personas prensadas tras choque entre buseta y furgón de carga en Ulloa, fuerte congestión por incidente

Por Juan Fernando Lara Salas
Presas en General Cañas y Ruta 27
Unidades de Cruz Roja atienden la colisión entre un vehículo pesado y una buseta en la Ruta 1, donde se reportó un paciente prensado. Hay tres carriles sin paso en el sentido Alajuela a San José sobre Autopista General Cañas (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

