Colapsa la General Cañas por choque que dejó personas atrapadas

La Cruz Roja Costarricense confirmó que a las 6:17 a.m. de este martes recibió el reporte de una colisión entre un furgón de carga y una buseta sobre la Ruta 1 / General Cañas, en Ulloa de Heredia, aproximadamente un kilómetro antes del centro comercial Cariari, en sentido San José–Alajuela.

De acuerdo con la información preliminar de la institución, en la escena se reportó dos personas prensadas dentro de uno de los vehículos, así como dos personas más en condición estable y ambulatorias. Sin embargo, ya una de las personas fue liberada.

La emergencia finalizó con el traslado de un paciente en condición crítica, se trata del conductor de la buseta de 42 años.

Minutos después del aviso inicial, Cruz Roja precisó que el accidente ocurrió después del Residencial Los Arcos, sobre la misma Ruta 1, en el sentido hacia San José, lo que ha generado afectación considerable en el tránsito de la zona.

Para la atención del incidente se desplazaron, una unidad de soporte avanzado de vida, tres unidades de soporte básico y otra más de rescate, las cuales permanecen en el sitio realizando labores de estabilización y liberación de la persona atrapada.