Sucesos

Choque y vuelco de dos vehículos colapsa autopista General Cañas

Accidente entre un pick-up y otro vehículo causa fuerte atasco en la ruta General Cañas, la mañana de este jueves

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Dos vehículos volcados tras un choque en Barreal de Heredia mantienen colapsado el tránsito en la ruta General Cañas, en sentido hacia San José. Este fue el que quedó en la vía. Fotografía:
Dos vehículos volcados tras un choque en Barreal de Heredia mantienen colapsado el tránsito en la ruta General Cañas, en sentido hacia San José. Este fue el que quedó en la vía. Fotografía: (Comunidad WAZE CR/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidente General CañasVehículos volcadosPresa General CañasBarreal de Heredia
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.