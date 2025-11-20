Choque y vuelco de dos vehículos colapsa autopista General Cañas

Dos vehículos volcados tras un choque en Barreal de Heredia mantienen colapsado el tránsito en la ruta General Cañas, en sentido hacia San José. Este fue el que quedó en la vía. Fotografía:

La autopista General Cañas, sobre ruta 1, amaneció prácticamente detenida este jueves debido a un accidente que dejó dos vehículos volcados en Barreal de Heredia, a pocos metros del puente Alfredo González Flores, conocido como la platina.

El choque involucró un pick-up y un vehículo que transportaba pinturas. Tras el impacto, uno de los automotores cayó a una cuneta y el otro también terminó volcado sobre la vía, lo que provocó el colapso vial en el sentido de Alajuela hacia San José.

A pesar de la espectacularidad del incidente, no se reportan personas heridas.

La mayor afectación se concentra en el sentido hacia la capital, porque solo quedó habilitado un carril para circular. Conductores atrapados en la presa han reportado que el avance es extremadamente lento.

Autoridades y equipos de emergencia trabajan en el sitio para remover los vehículos y normalizar el tránsito, aunque no se tiene una hora estimada para la reapertura total de la vía.