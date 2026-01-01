Cinco personas murieron durante el cierre de 2025 e inicio de 2026

En uno de los incidentes, dos hombres murieron la madrugada de este jueves 1.º de enero tras una colisión frontal entre dos vehículos en Muelle de Florencia de San Carlos, específicamente a dos kilómetros al oeste del hotel Tilajari, sobre la Ruta 4. Fotografía:

Al menos cinco personas fallecieron en distintos incidentes atendidos por la Cruz Roja Costarricense entre el 31 de diciembre y la mañana del jueves 1.º de enero, según reportes de esa entidad.

Las muertes se registraron en hechos ocurridos en Puntarenas y San José, principalmente relacionados con accidentes de tránsito y una caída.

Además, la institución atendió más de una veintena de emergencias adicionales, la mayoría con pacientes trasladados en condición crítica a centros hospitalarios.

El primer fallecimiento se reportó a las 6:38 p. m. en Volcán de Buenos Aires, Puntarenas, donde un hombre adulto murió en el sitio tras el vuelco de una motocicleta.

Personal de la Cruz Roja confirmó que la víctima ya se encontraba sin signos vitales al momento de la atención.

Minutos después, a las 7:30 p. m., se registró otra muerte en Hatillo, San José, cuando un vehículo liviano atropelló a un hombre adulto, quien falleció en el lugar pese a la intervención de una unidad avanzada de la benemérita.

La tercera muerte ocurrió pasada la medianoche, a las 12:35 a. m., en Aserrí, también en la provincia de San José. En este caso, un hombre adulto murió tras sufrir una caída, sin que los paramédicos pudieran revertir la situación al llegar a la escena.

Luego, a las 3:10 a.m., dos hombres murieron trágicamente la madrugada de este jueves tras una colisión frontal entre dos vehículos en Muelle de Florencia de San Carlos, específicamente a dos kilómetros al oeste del hotel Tilajari, sobre la Ruta 4.

Además de estos decesos, la Cruz Roja reportó múltiples emergencias graves durante el mismo período, incluyendo atropellos, colisiones entre vehículos, motocicletas y bicicletas, así como agresiones con arma blanca y arma de fuego.

La mayoría de estos pacientes fueron trasladados en condición crítica a hospitales como el San Juan de Dios, Calderón Guardia, San Rafael de Alajuela, Tony Facio, Monseñor Sanabria y San Carlos.