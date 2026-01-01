Sucesos

Cinco personas murieron durante el cierre de 2025 e inicio de 2026

Decenas también resultaron gravemente heridas en emergencias atendidas por la Cruz Roja Costarricense durante Nochevieja y este jueves

Por Juan Fernando Lara Salas
En uno de los incidentes, dos hombres murieron la madrugada de este jueves 1.º de enero tras una colisión frontal entre dos vehículos en Muelle de Florencia de San Carlos, específicamente a dos kilómetros al oeste del hotel Tilajari, sobre la Ruta 4. Fotografía:
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

