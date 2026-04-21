Sucesos

Cierre de puestos, retiro de policías y recortes: las decisiones que cuestiona informe legislativo sobre seguridad

El documento legislativo detalla la ausencia de una política de seguridad de Estado articulada y una serie de decisiones que habrían debilitado la capacidad para afrontar el crimen organizado

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Por Natalia Vargas
12/08/2025/ Allanamientos Guararí de Heredia / foto John Durán
Un informe de la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa urge mayor coordinación institucional. (JOHN DURAN/John Durán)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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