Sucesos

Cierran puente en Turrialba por posibles daños tras fuertes lluvias

Costa Rica enfrenta condiciones inestables debido al paso de la onda tropical N.° 32

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Por Sebastián Sánchez
Puente en Turrialba fue cerrado ya que podría estar falseado, según anunció el alcalde.
Puente en Turrialba fue cerrado ya que podría estar falseado, según anunció el alcalde. (Suministrada por Keyna Calderón/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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