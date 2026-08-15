Cierran puente en Turrialba por posibles daños tras fuertes lluvias

Puente en Turrialba fue cerrado ya que podría estar falseado, según anunció el alcalde.

El alcalde de Turrialba, Carlos Hidalgo Flores, anunció que el paso por el puente de Las Monjas (o puente Blanco) se encuentra cerrado, como prevención ante posibles daños tras las fuertes lluvias durante la madrugada de este sábado.

El funcionario señaló que harán los estudios necesarios sobre la estructura, porque se teme que pueda estar falseado. El río Turrialba tuvo una fuerte crecida tras las lluvias.

Hidalgo detalló que el cierre fue llevado a cabo por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Agregó que el paso para cualquier vehículo está cerrado, únicamente ser permite el tránsito de peatones y les pidió no quedarse observando.

Según el jerarca municipal, otras rutas alternas son el puente Negro y el puente La Alegría. Señaló que ya hay un proyecto y recursos aprobados para sustituir la estructura actual del paso.

“Se está en el proceso de contratación y se espera que pronto se pueda iniciar los trabajos, y eventualmente cerrar de manera definitiva el puente”, dijo.

Río Turrialba

Ante el cierre, Flores indicó que personal de Policía Municipal colaborará en agilizar las rutas alternas.

El país enfrenta condiciones inestables debido al paso de la onda tropical N.° 32, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El fenómeno pasa por el país durante las primeras horas de este sábado. Generará lluvias recurrentes en el Caribe y la Zona Norte y aguaceros dispersos con tormenta en el Pacífico Central y Sur.

La ruta nacional 32 también fue cerrada la mañana de este sábado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) debido a la caída de material sobre la vía. Sin embargo, fue reabierto en horas de la tarde.