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Malas noticias para usuarios de la ruta 32 este 15 de agosto

Equipos de limpieza se trasladan a la principal ruta hacia el Caribe

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Por Arianna Villalobos Solís
MOPT cierra ruta 32 por caída de material y recomienda rutas alternas. (John Duran)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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