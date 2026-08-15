Malas noticias para usuarios de la ruta 32 este 15 de agosto

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó este sábado 15 de agosto de que cerró la ruta 32 debido a la caída de material sobre la carretera.

Las autoridades indicaron que equipos de limpieza se trasladan al sitio para iniciar las labores de remoción.

Por el momento, el MOPT no puede estimar una hora para la reapertura, por lo que pidió a los conductores utilizar rutas alternas mientras concluyen los trabajos.

Como opciones de paso, la institución recomienda transitar por Vara Blanca, únicamente para vehículos livianos; la ruta nacional 10, entre Siquirres y Turrialba; o la vía Bajos de Chilamate-Vuelta de Kooper.

El Ministerio comunicará cuando finalice las labores y sea posible restablecer el tránsito por la ruta 32.