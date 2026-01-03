Ciclista falleció en intento de cruzar ruta entre Liberia y La Cruz

El intento de cruzar la ruta nacional 1 le costó la vida a un ciclista quien fue impactado por un vehículo a eso de las 9 a.m. de este sábado, sumando de esa forma una nueva víctima mortal en carretera en el inicio de este año.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó que el fallecido es un hombre de apellido Quesada, de 57 años, quien fue impactado por un pick up que se desplazaba en sentido Liberia hacia a la Cruz en Guanacaste.
“En apariencia, el ahora fallecido transitaba sobre vía pública en una bicicleta y presuntamente, en un momento dado, intenta cruzar la carretera, por lo que al intentar esa maniobra es impactado por un vehículo tipo pick-up” reportó la Policía Judicial.
Este caso se suma a otros accidentes en vía pública que ha cobrado por lo menos la vida de otras cinco personas en el arranque del 2026, de acuerdo con reportes de los cuerpos de socorro.
Otro caso ocurrió en Buenos Aires de Puntarenas, donde un motociclista falleció tras derrapar con su vehículo; mientras que, el primero de enero en Muelle de Florencia, San Carlos, dos hombres fallecieron al chocar con otro automotor.
Una publicación de este medio, en octubre, dio cuenta de que el 2025 se proyectaba como otro año récord en fallecimientos producto de accidentes de tránsito, al registrar un promedio mensual de 48 víctimas mortales, lo que generaría una cifra superior a los 500 casos.