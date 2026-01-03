Sucesos

Ciclista falleció en intento de cruzar ruta entre Liberia y La Cruz

Hecho ocurrió la mañana de este sábado

Por Christian Montero
El accidente ocurrió frente a las instalaciones de Cosevi en Liberia en sentido hacia La Cruz, Guanacaste.
El accidente ocurrió frente a las instalaciones de Cosevi en Liberia en sentido hacia La Cruz, Guanacaste. (Reiner M/Foto: Reiner Montero)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

